Se chiude pure il Gambrinus è la fine: “Siamo allo stremo, basta”

E’ il caffè simbolo più importante di Napoli, o meglio lo era: da ieri sera alle 18 il “Gambrinus” ha chiuso la saracinesca in via Chiaia. Nonostante la location esclusiva in pieno centro storico (tra piazza Trieste e Trento e piazza Plebisicito), la storia alle spalle (un locale risalente al XIX secolo), le frequentazioni di vip e capi di Stato (è il preferito dall’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano) e la Campania rientri ancora nell’area gialla del nuovo Dpcm Conte.

Il proprietario Antonio Sergio getta la spugna: "Sono allo stremo delle mie possibilità, abbiamo deciso di chiudere indipendentemente da misure nazionali e regionali per riaprire in tempi migliori". Con 15 dipendenti per la prima volta in cassa integrazione e altri 30 ancora da pagare, “non ce la facciamo ad andare avanti". Indipendentemente dai provvedimenti regionali e nazionali contro il Covid e dai “ristori” messi in palio dal governo. Un pessimo segnale per tutto il comparto: se sono costretti a spegnere le luci i Big, figuriamoci i tanti altri piccoli bar e caffè delle città italiane.