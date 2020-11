Mick Jagger, dei Rolling Stones, in vacanza a Marzamemi

Marzamemi - Like a Rolling Stone. Il cantautore britannico Mick Jagger (Dartford, Regno Unito, 1943), leader della mitica band Rolling Stones, è stato a pranzo oggi al ristorante La Cialoma di Marzamemi. “Love, Mick Jagger”, ha scritto sul menu della trattoria di mare.

Mick era in compagnia della moglie Melanie Hamrick e del più piccolo dei figli, assistito da un servizio di scorta e guardie del corpo privato. Jagger ha mangiato tagliolini con funghi porci e gambero rosso e filetto di di palamita con cipolline in agrodolce. Mick è andato via con due auto blindate con vetri oscurati. Da diverso tempo il cantante si trova in Sicilia, ospite di un caro amico in una villa nelle campagne di Noto. Il mese scorso era stato intravisto in un noto locale sul mare di Brucoli.