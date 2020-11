Oggi sciopero nazionale dei taxi: “Neanche i soldi per la benzina"

"Non abbiamo più nemmeno i soldi per il carburante". Confermato lo sciopero nazionale dei tassisti per oggi, venerdì 6 novembre, nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore le nuove diposizioni ad aree geografiche di rischio. Motori spenti in tutta Italia e corteo di auto bianche a Roma, prima davanti alla sede del ministero delle Finanze, in via XX Settembre, e poi al ministero dei Trasporti. Sindacati e lavoratori si riuniranno anche in altri capoluoghi con presidi e manifestazioni di protesta. Con le forti limitazioni alla circolazione e agli spostamenti, il collasso di un comparto già provato dal lockdown si annuncia verticale.

"Siamo costretti a fermarci perché non abbiamo neanche più i soldi per il carburante - spiega Alessandro Genovese, responsabile Ugl taxi -. Abbiamo trasportato per mesi medici e pazienti, abbiamo adeguato le nostre auto con paratie per il covid, ci siamo comprati mascherine, guanti e gel a spese nostre dandole spesso anche agli utenti sprovvisti, ma ad oggi gli aiuti che ci sono arrivati sono davvero minimi. E in più lo Stato continua a chiederci le tasse. Così non si può andare avanti".