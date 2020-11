Quando portarsi appresso l’autocertificazione. Scarica il modello PDF

Roma - Con il nuovo Dpcm in vigore tornerà l'autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il paese scatterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell'ora. L’autocertificazione non dev’essere portata appresso solo dai residenti delle zone rosse, ma anche da chi vive nelle zone arancioni e gialle, se deve uscire dopo le 22. In ogni caso si potrà farlo solo se ha una delle 3 «comprovate esigenze» da indicata nel modulo di autocertificazione insieme alla proprie generalità, il luogo da cui si parte e dove si arriva: motivi di lavoro, di salute e di urgenza dimostrabile a un eventuale controllo. Oltre naturalmente alla spesa alimentare, sono ammesse anche: l’attività sportiva all’aperto (in isolamento); l’«attività motoria» (vicino casa e con la mascherina); la passeggiata con il cane, quest’ultima però non durante il corprifuoco.

Per il lavoro, dev'essere indicata nella motivazione ogni attività che non sia possibile svolgere in smartworking, incluse le trasferte fuori dall’ufficio, dal comune o dalla regione. Per la salute, non va indicato il motivo per cui si va ad effettuare una visita o una analisi perché coperto dalla privacy, ma solo l’ospedale o la struttura sanitaria presso cui ci si sta recando. Nelle urgenze rientra l’assistenza a persone in difficoltà di diverso tipo o situazioni di emergenza contingenti, da indicare ugualmente nel modulo senza le generalità delle persone da cui si sta andando, ancora per motivi di privacy. Per tutte le altre uscite verso negozi che non siano farmacie, tabacchi, edicole, alimentari e supermercati (ad esempio il parrucchiere) va ugualmente riportata la destinazione sul foglio.

Se non abbiamo il modulo con noi provvederanno le forze dell’ordine a compilarne uno in nostra presenza da farci firmare. Il documento, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato.

