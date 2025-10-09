26enne comisano maltratta la compagna, arriva la Polizia e aggredisce gli agenti, arrestato

La Polizia era intervenuta durante un codice rosso attivato per le violenze subite dalla compagna

Comiso – Gli agenti del Commissariato di Comiso hanno proceduto all’arresto di un 26enne comisano, nella flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli operatori sono intervenuti presso la sua abitazione, per accertare, in una vicenda di “ codice rosso “, le condizioni di salute della compagna, vittima di maltrattamenti, rilevando la presenza anche del soggetto il quale, all’improvviso è andato in escandescenze, scagliandosi contro il personale di polizia, a cui peraltro ha cagionato lievi lesioni.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ed associato presso la locale Casa Circondariale.

