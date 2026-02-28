Condividi "26enne ubriaca e in preda alle droghe, armata di coltello, gridava nella notte. Fermata" sui social

Vittoria – La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 26 anni trovata in strada in possesso di un coltello da cucina.

L’intervento degli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria è scaturito da una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, allertata da alcuni cittadini che, udendo forti grida provenire da un appartamento, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno subito individuato la donna in evidente stato d’alterazione psicofisica – verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti – si è scagliata contro di loro brandendo un coltello da cucina.

I poliziotti sono riusciti a bloccarla e disarmarla.

Dopo gli accertamenti sanitari del 118, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

© Riproduzione riservata