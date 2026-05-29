30 docce pubbliche a 5 centesimi a Marina di Ragusa

Ragusa – Sono attive le 30 docce pubbliche a Marina di Ragusa. Il costo del servizio resterà invariato a 5 centesimi, come negli anni precedenti. Le schede e i braccialetti già utilizzati nelle passate stagioni continueranno ad essere validi anche per l’estate 2026.

Una novità riguarderà la doccia di Piazza Torre: sarà dotata anche di sistema di pagamento tramite POS per consentire un utilizzo ancora più semplice e immediato del servizio. Il costo tramite POS sarà 10 centesimi, pari al valore minimo di una transazione elettronica, mentre resta di 5 centesimi con i tradizionali braccialetti ricaricabili.

© Riproduzione riservata