30 giugno, piove in provincia di Ragusa, fulmine incendia una palma. È un’estate di fuoco

Vittoria – Torna a piovere in provincia di Ragusa dopo un mese siccitoso. E alla pioggia si è unita la grandine.

Intanto, un fulmine ha colpito nel primo pomeriggio una palma in zona Emaia, lungo via Garibaldi a Vittoria, provocando un principio d’incendio che ha attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito.

Il fulmine ha centrato in pieno la sommità della palma, incendiando immediatamente le fronde secche. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dal caldo e dal vento, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo.

(foto Di Priolo)

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