Cronaca
|
30/06/2026 16:14

30 giugno, piove in provincia di Ragusa, fulmine incendia una palma. È un’estate di fuoco

Torna a piovere dopo un mese siccitoso

di Redazione

Meteo: Vittoria 31°C Meteo per Ragusa

Vittoria – Torna a piovere in provincia di Ragusa dopo un mese siccitoso. E alla pioggia si è unita la grandine.

Intanto, un fulmine ha colpito nel primo pomeriggio una palma in zona Emaia, lungo via Garibaldi a Vittoria, provocando un principio d’incendio che ha attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Il fulmine ha centrato in pieno la sommità della palma, incendiando immediatamente le fronde secche. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dal caldo e dal vento, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo.

(foto Di Priolo)

© Riproduzione riservata

Consigliati