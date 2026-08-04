Cronaca
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04/08/2026 14:27

32enne, comisano, con un chilo e 700 grammi di droga a casa

Va ai domiciliari.

di Redazione

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Comiso – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Comiso trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga all’interno della propria abitazione.

L’operazione scaturisce dal provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti dell’uomo residente nel Comune casmeneo.

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Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di P.S. Comiso, nel corso dell’attenta investigativa, hanno rinvenuto 1619 gr Marijuana, di 37 gr. di Hashish e 950 Euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita, nonché vario materiale utile al confezionamento e pesatura dello stupefacente.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 

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