35 chili di cocaina per un valore di 7 milioni al casello dell’autostrada. VIDEO

Catania – Un corriere della droga che trasportava con un suv 35 chili di cocaina è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo un controllo all’imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di San Gregorio. La droga, nascosta nei borsoni da viaggio, avrebbe fruttato oltre 7 milioni di euro.

Il Gip, su richiesta della Procura di Catania, ha convalidato i sequestri della droga e del Suv e anche l’arresto dell’indagato, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.

“Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo”, spiegano in una nota i militari.

