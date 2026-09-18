38enne ragusano viola il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato

Santa Croce Camerina – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne ragusano, a seguito della violazione del divieto di avvicinamento all’ex moglie.

All’uomo, nel corso del pomeriggio, era stata notificata, a cura del Comando Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione di dispositivo elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento era scaturito a seguito delle reiterate minacce subite dalla donna denunciate presso il locale Comando territoriale dell’Arma.

Nonostante la misura notificatagli poche ore prima, l’uomo, nel corso della stessa serata, ne ha violato le prescrizioni, avvicinandosi all’abitazione della donna minacciandola pesantemente.

Allertata la pattuglia della Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina, prontamente giunta sul posto, i militari hanno constatato la presenza dell’uomo oltre il limite consentito dalle prescrizioni imposte.

Informata l’Autorità Giudiziaria, il 38enne è stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di atti persecutori nell’ambito della normativa del codice rosso.

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