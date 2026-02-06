4 Hotel, cancellata una puntata della nuova stagione

L’attesa per vedere la puntata su Sky di «4 Hotel-la nuova stagione» era stata lunga perché dalle riprese alla data della prima in onda, il 26 ottobre 2025, era praticamente passato un anno al ristorante «Le Funi» a Città alta a Bergamo.

La puntata cancellata

La puntata, però, come scrive Il Corriere della Sera nelle pagine locali oggi non è più reperibile su nessuna piattaforma streaming. Dopo la prima e unica messa in onda, la puntata su Bergamo di 4 Hotel è sparita dal broadcast. Anche su Google non è reperibile alcun filmato, ma solo brevi spezzoni di tre dei quattro hotel partecipanti. Delle Funi di Città Alta non c’è traccia per vicende legate all’ex responsabile dell’hotel.

Le dichiarazioni

Paolo Maddaloni è l’imprenditore allora alla guida dell’albergo, i fatti risalgono all’aprile del 2024 quando aveva pubblicato una serie di post sulla pagina Instagram del giornale.it . «Io ho un albergo e nel mio piccolo ho bandito gli ebrei».

Maddaloni aveva poi cancellato il post «per non avere problemi».

Era però stato querelato da parte dell’Associazione Italia Israele di Bergamo con un procedimento penale definito con decreto penale di condanna e una pena pecuniaria ridotta di 3.840 euro (pagata nei termini di legge).

Il contratto

Quando Maddaloni sottoscrisse il contratto con la società produttrice del programma, Banijay di Milano, in cui dichiarava con autocertificazione «l’assenza di condanne e/o procedimenti penali» era l’11 novembre 2024. Ma in quella data Maddaloni era già stato condannato dal Tribunale di Bergamo con un decreto del 26 agosto 2024 (depositato in cancelleria due giorni dopo) che, però, gli è stato notificato dieci mesi più tardi, per l’esattezza il 29 giugno dell’anno scorso.

«Pertanto non ne era a conoscenza — sostiene il legale bergamasco che lo ha difeso nel procedimento —, anche perché il decreto di condanna è stato emesso dal gip su richiesta del pm sulla base di prove raccolte in fase di indagini preliminari e senza celebrare alcun processo, quindi senza la presenza o contraddittorio con l’imputato».

