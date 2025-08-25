4 ore di ritardo per il Comiso Barcellona della Vueling

È successo ieri, domenica 24 agosto
di Redazione
Comiso – Dovevano raggiungere Barcellona, ma il volo VY2009 di domenica 24 agosto, ha riportato oltre 4 ore di ritardo con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Vueling.
I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Comiso, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 08:10 e atterrato solamente alle 14:37.
A renderlo noto è Italia Rimborso che spiega anche, per il ritardo, sembrerebbero escluse circostanze
Eccezionali, quindi, secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento
