41enne, nato a Catania, residente a Modica, spacciatore di droga

Modica – A Modica, a seguito di una mirata attività investigativa costituita da pedinamenti e appostamenti, gli agenti della Polizia hanno individuato e documentato un’attività di spaccio posta in essere da un uomo di 41 anni, nato a Catania ma da tempo residente nel modicano. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 10 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e la somma in contanti di 510 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

