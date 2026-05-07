46enne modicano arrestato per estorsione e rapina

Ha aggredito un giovane di 32 anni, colpendolo con un coltello, dopo il rifiuto di consegnare la somma richiesta.
di Redazione
Modica – Gli Agenti del Commissariato di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne modicano, già noto alle forze di polizia.
Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa avviata a seguito di una violenta lite avvenuta nel centro cittadino di Modica, originata dalla richiesta di denaro per un presunto debito.
Nel corso dell’alterco, il 46enne avrebbe aggredito un giovane di 32 anni, colpendolo con un coltello, dopo il rifiuto di consegnare la somma richiesta.
Le indagini condotte dagli operatori del Commissariato di Modica hanno consentito di ricostruire compiutamente i fatti, individuare i soggetti coinvolti e raccogliere elementi utili all’emissione del provvedimento restrittivo.
L’uomo, rintracciato dagli agenti, è stato tratto in arresto in esecuzione della misura cautelare in carcere, poiché ritenuto responsabile dei reati di estorsione, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
© Riproduzione riservata