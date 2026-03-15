5 feriti, fra cui due minorenni, nello scontro fra due auto a Santa Croce

Santa Croce Camerina – La squadra operativa del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Santa Croce Camerina, alle 20.34 di eiri 14 marzo 2026 è intervenuta sulla provinciale Santa Croce Camerina-Comiso al Km 8 circa da Santa Croce, per un incidente stradale che ha coinvolto una Hyundai Tucson e una Renault Clio.

A bordo della Tucson viaggiavano 4 persone, due adulti e due minori, trasferiti dal personale del 118 al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre a bordo della Clio cvi era il onducente che è stato trasferito a Guzzardi di Vittoria.

Personale dei vigili del fuoco ha provveduto a illuminare e a mettere in sicurezza l’area, verificando lo stato delle auto e delle batterie di trazione della Tucson che è a trazione ibrida.

Sul posto personale della Polstrada di Vittoria e della Radiomobile dei Carabinieri di Ragusa.

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