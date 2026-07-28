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28/07/2026 12:39

50 anni dalla maturità, compagni di scuola, compagni di vita

La classe 5A dell’ex liceo scientifico Marconi.

di Redazione

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Scicli – Sabato 25 luglio a Sampieri, è stata organizzata al Pata Pata di Sampieri una cena per celebrare i 50 anni di maturità (conseguita nel 1976) della classe 5A dell’ex liceo scientifico Marconi.

I compagni di scuola hanno un gruppo whatsapp molto attivo che li tiene uniti.

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Pubblichiamo in gallery le foto d’epoca e la torta.

*Prima fila da sinistra*: Giuseppe Aprile, Cettina Maria, Ignaziella Castronuovo, Giovanni Dongola, Rosalba Muccio, Emanuela Mineo, Adelina Palazzolo, Pina Cannata, Carmela Arrabito, Licia Alfieri, Pina Manenti

*Seconda fila da sinistra*: Guglielmo Spanò, Giorgio Ruta, Pino Causarano, Giovanni Gugliotta, Pino Pellegrino, Pino Giannone, Carmelo Massari, Peppe Portelli, Silvana Barone, Giovanni Musumeci.

*Presenti solo nella seconda foto, sulla destra*: Ignazio Causarano, Luciano Mormina

*Non presenti alla cena*: Luigi Lauretta, Francesca Ruta, Bartolo Saitta

*Due compagni di classe deceduti*: Massimo Padua, Adolfo Bocchieri.

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