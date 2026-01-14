50enne modicano preso a botte dalla fidanzata. Lei è in carcere a Catania

Modica – È in carcere in piazza Lanza a Catania la 42enne tunisina che ha ridotto in fin di vita il fidanzato modicano 50enne, ricoverato in Rianimazione al Maggiore con trauma cranico e toracico.

La donna non era nuova a questi momenti di ira. Le condizioni di salute dell’uomo sono in lieve miglioramento e il paziente potrebbe lasciare la Rianimazione per approdare a un altro reparto. Ha un labbro quasi del tutto asportato.

L’arresto della donna a opera della Polizia è stato convalidato dalla procura di Ragusa e l’ipotesi di reato è di tentato omicidio.

L’episodio risale alla mattinata di domenica, quando al 112 è giunta una richiesta di intervento per un presunto incidente domestico, con la segnalazione di una caduta dalle scale dell’abitazione della coppia. I medici hanno capito subito che si trattava di una pietosa bugia.

