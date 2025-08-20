85enne ricoverato d’urgenza in ospedale: aveva una lampadina nel retto

Su come l'oggetto affusolato, ancora integro, sia rimasto incastrato tra retto e ano dell'anziano sono in corso le indagini

Lecce – «Aiuto, ho una lampadina conficcata tra ano e retto». È stata questa la richiesta di soccorso urgente lanciata ieri mattina da un 85enne salentino agli operatori sanitari. L’anziano, residente in un comune della provincia di Lecce, dolorante e spaventato per la presenza in corpo dell’oggetto estraneo, è stato quindi soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale “Fazzi” di Lecce.

Una scena insolita, che ha destato anche qualche imbarazzo negli infermieri e nei medici del pronto soccorso chiamati ad intervenire con tempestività e delicatezza. Secondo quanto ricostruito in reparto, l’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, all’interno dell’abitazione dell’85enne. Su come l’oggetto affusolato, ancora integro, sia rimasto incastrato tra retto e ano dell’anziano sono in corso le indagini. Al momento però tante sono anche le ipotesi. L’uomo avrebbe anche provato a rimuoverla autonomamente, senza però riuscirci, e quindi si è rivolto al personale medico. In ospedale a seguito degli esami diagnostici, l’85enne è stato trasferito nel reparto di endoscopia per la rimozione della lampadina. Quindi il ricovero in chirurgia generale per monitorare il quadro clinico sino a completa guarigione.

