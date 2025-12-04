6 chili di corallo nella valigia di un palermitano che tornava da Sharm el Sheikh sequestrati all’aeroporto di Catania

Catania – Sei chilogrammi di corallo appartenente a specie protette sono stati sequestrati presso l’aeroporto di Fontanarossa grazie a un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).

Durante i controlli doganali, i militari della Compagnia di Fontanarossa e i funzionari dell’Ufficio locale Adm Sicilia 2 hanno intercettato un cittadino italiano residente in provincia di Palermo, appena rientrato da Sharm el Sheikh. All’interno dei suoi bagagli erano occultati 16 esemplari di corallo appartenenti all’ordine della scleractinia, tutelato dalla Convenzione di Washington (CITES), che regola il commercio internazionale di specie minacciate di estinzione.

Gli accertamenti merceologici hanno evidenziato come alcuni coralli presentassero caratteristiche di recente estirpazione dalla barriera corallina, pratica che mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino. Poiché privi dei certificati di origine e delle licenze previste dalla normativa internazionale, gli esemplari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Al passeggero è stata inflitta una sanzione di 5.000 euro.

L’operazione conferma il ruolo strategico delle autorità nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della biodiversità. Guardia di Finanza e ADM ribadiscono il loro impegno quotidiano presso lo scalo etneo, presidio fondamentale per la difesa della legalità e dell’ambiente.

