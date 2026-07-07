66enne muore annegato trascinato dalla corrente

Un pensionato, il 66enne Vincenzo Giudice, è morto in mare, a Gela.

Gela – Un pensionato, il 66enne Vincenzo Giudice, è morto in mare, a Gela.

L’uomo si trovava su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, quando la forza della corrente lo ha trascinato via.

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Due giovani, che erano in quello stesso tratto, hanno cercato invano di salvarlo. Sul posto anche l’elisoccorso oltre alle ambulanze e alla capitaneria di porto.

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