70anni di Archivio di Stato a Ragusa, apertura serale il 22 novembre

Ragusa -Per celebrare i 70 anni dalla sua istituzione, l’Archivio di Stato di Ragusa presenta la mostra documentaria: SettantArchivio. Nove secoli tra le carte.

Il patrimonio archivistico riflette, come una sorta di specchio, la storia di un territorio, le sue peculiarità e le sue tradizioni.

Partendo da tale presupposto, verrà offerto un affascinante percorso documentario che condurrà il visitatore in un viaggio alla scoperta del territorio ibleo attraverso la documentazione conservata presso l’Archivio di Stato, in un arco cronologico esteso che attraverserà i secoli medievali e dell’Età Moderna, giungendo fino ai giorni nostri (secoli XII-XX).

Nelle varie tappe del percorso sarà dato risalto a quelle testimonianze rappresentative di eventi e di passaggi fondamentali per la storia del territorio e per la definizione di quei caratteri identitari peculiari che ancora oggi contraddistinguono l’area iblea.

Sarà l’occasione per scoprire tutta la ricchezza, la bellezza e l’attualità del patrimonio archivistico, memoria storica di una comunità, e il valore dell’Archivio di Stato quale presidio culturale di eccellenza del territorio.

La cittadinanza è invitata all’inaugurazione della mostra, che avverrà Sabato 22 novembre (ore 17.30-21.30) presso i locali dell’Archivio di Stato (Viale del Fante 7, Ragusa).

Accesso gratuito – Visite guidate.

