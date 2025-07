Si rompono i freni e un pulmino con bambini a bordo si ribalta: sei feriti

Palermo – Un pulmino con a bordo un gruppo di bambini in via Ruffo di Calabria a Palermo si è cappottato. Pare che si siano rotti i freni e il mezzo si è messo di fianco. Una bambina con un sospetto trauma cranico è stata portata in ospedale all’ospedale Di Cristina, una seconda è rimasta incastrata nel mezzo ed è stata liberata, ma non avrebbe ferite gravi. Gli altri bambini sono stati soccorsi dai medici del 118 intervenuti sul posto con un rianimatore. Presenti vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Soccorsi dai sanitari, 118 coordinato dal medico rianimatore della centrale, anche una educatrice e l’autista del mezzo. Le condizioni dei feriti non sono gravi. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale.

Secondo i primi accertamenti da parte della polizia municipale il pullmino aveva l’assicurazione scaduta a marzo del 2025 e la revisione scaduta a marzo del 2018. A bordo del pulmino c’erano 21 persone tra bambini, ragazzi, educatori e l’autista. Erano di ritorno da una gita. Nella strada in discesa si sarebbero rotti i freni. I vigili del fuoco dopo avere estratto i feriti sono impegnati con una gru per liberare la strada.

Il pulmino giallo che si è ribaltato è un Fiat Ducato immatricolato nel 1997. Il piccolo scuolabus appartiene alla onlus Aspasia, associazione che si trova a Palermo in via Vasco De Gama. La onlus gestisce la comunità alloggio gli Amici di Giancarlo dove sono accolti minori dai 6 ai 13 anni affidati dal tribunale per i minorenni. I feriti nell’incidente sono sei, quattro bambini, l’educatrice e l’autista. Nessuno è in gravi condizioni.

