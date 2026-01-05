Moda e Gossip
|
05/01/2026 16:14

A 109 anni è Giuseppe il siciliano più anziano

Durante la sua  vita ha assistito all'elezione di ben 10 pontefici.

di Redazione

Ribera, Agrigento –  Compie oggi 109 anni Giuseppe Neri che secondo l’associazione Italia, che si occupa anche di tutela legale degli anziani, è l’uomo più anziano della Sicilia.

Giuseppe è nato il 5 gennaio 1917 a Ribera. Rimasto vedovo nel 2014 dalla sua amata moglie Concetta, ha avuto due figlie. Nella sua lunga vita ha visto succedersi re e capi di Stato e di governo e ha assistito all’elezione di ben 10 pontefici.

© Riproduzione riservata

Consigliati