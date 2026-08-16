A 21 anni la vita di Alessandro Allegra si è fermata troppo presto

Messina – Tragico pomeriggio di sangue il 13 agosto sulla SP 177 che dalla Statale 113 conduce a Tusa. Un incidente stradale è costato la vita ad Alessandro Allegra, 21 anni, vittima di un terribile scontro frontale.

Il giovane era alla guida della sua Bmw 320 e, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo la strada dalla frazione Marina di Castel di Tusa verso il centro abitato. A pochi chilometri da Tusa, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A che procedeva in direzione opposta. Alla guida della seconda vettura una donna di circa 50 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, stabilizzandola prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. La donna è stata sottoposta in urgenza ad un delicato intervento chirurgico e si trova ora ricoverata in rianimazione. Per lei, al momento, la prognosi resta riservata.

Per Alessandro Allegra, invece, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma i traumi riportati nello scontro si sono rivelati fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Tusa e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mistretta. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro.

Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Patti. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane e il sequestro dei due veicoli, che saranno sottoposti agli accertamenti tecnici necessari.

Una tragedia che ha sconvolto Tusa proprio alla vigilia dei festeggiamenti per Maria Santissima Assunta, patrona del paese. Annullate in segno di lutto le manifestazioni in programma per ieri sera. Una comunità che si prepara a vivere il tradizionale triduo in un clima inevitabilmente segnato dal dolore. Alessandro, operaio in un’azienda edile, era conosciuto da tanti in paese, così come la sua famiglia.

Ora l’attenzione resta rivolta anche alla donna rimasta ferita, per la quale tutta la comunità auspica un miglioramento delle condizioni e un rapido ritorno a casa.

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