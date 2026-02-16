A bordo della sua auto contro un muro. Muore Sebastiano Ottaviano, 57 anni

Messina –Tragedia a Caronia, sulla statale 113. Il 57enne Sebastiano Ottaviano è morto a seguito di un incidente, che da una prima ricostruzione pare autonomo. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua utilitaria, una Toyota Yaris, che si è andata a schiantare contro un muro. Il 57enne, operaio, procedeva in direzione Palermo – Messina, ed ha prima sbattuto sul muro a destra, poi sulla sinistra contro il cancello di un’abitazione.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra. Inutile il tentativo dei soccorsi giunti sul posto con ambulanza 118, l’uomo è morto durante il trasferimento in ospedale.

