A Catania fa ancora caldo, ma l’Etna (ironico) si imbianca

Temperature estive, eppure sorprende lo spettacolo sul vulcano.
di Redazione
Catania – Catania si è svegliata con un cielo coperto che ha fatto scendere leggermente le temperature che, nelle prime ore della mattina, si aggiravano intorno ai 27 gradi, poi salite a oltre 31 gradi alle 9.30 del mattino.
Nel frattempo, sulle vette più alte dell’Etna è comparso un ciuffo che imbianca esclusivamente la cima del vulcano regalando uno spettacolare contrasto con il clima ancora mite della costa. Un fenomeno dovuto a una grandinata verificatasi ad alta quota nelle scorse ore.
© Riproduzione riservata