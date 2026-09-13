Attualità
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13/09/2026 11:13

A Catania fa ancora caldo, ma l’Etna (ironico) si imbianca

Temperature estive, eppure sorprende lo spettacolo sul vulcano.

di Redazione

Catania – Catania si è svegliata con un cielo coperto che ha fatto scendere leggermente le temperature che, nelle prime ore della mattina, si aggiravano intorno ai 27 gradi, poi salite a oltre 31 gradi alle 9.30 del mattino.

Nel frattempo, sulle vette più alte dell’Etna è comparso un ciuffo che imbianca esclusivamente la cima del vulcano regalando uno spettacolare contrasto con il clima ancora mite della costa. Un fenomeno dovuto a una grandinata verificatasi ad alta quota nelle scorse ore.

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