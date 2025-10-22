A Catania si spara di notte in via Plebiscito

Catania – A Catania si continua a sparare. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala operativa della Questura per una serie di esplosioni in viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino. Sul posto, le pattuglie e i tecnici della Scientifica hanno recuperato quattro bossoli.

Un altro episodio è avvenuto in via Plebiscito, nell’area dell’Antico Corso, dove sono intervenuti i carabinieri: un cittadino ha riferito di alcuni spari che hanno colpito la vetrina di un negozio di abbigliamento.

Anche domenica sera, sempre a Librino, erano stati esplosi numerosi colpi: la polizia ha repertato oltre quindici bossoli sui tetti di alcuni box della zona.

