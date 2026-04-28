A Comiso bambini senza assistenza pediatrica

Comiso – Buongiorno Ragusanews,

vi scrivo per denunciare ciò che si sta verificando a Comiso.

Da fine marzo 2026 si registra una situazione drammatica, centinaia di bambini senza assistenza pediatrica, i genitori costretti a pagare le visite, a spostarsi fuori città, alla ricerca disperata di un pediatra.

Infatti, delle tre pediatre rimaste, a fine marzo una è ritornata al suo paese, Catania, un’altra andrà in pensione fra pochi giorni, le sostitute vanno via forse a luglio.

Quindi le famiglie sono disperate, perché i bambini restano senza assistenza.

Tutto ciò non è normale, non è possibile lasciare intere famiglie senza adeguate soluzioni. Al distretto sanitario di Vittoria gli uffici non sono sufficientemente adeguati al ricevimento del pubblico sia per spazio che per carenza di personale, le richieste non vengono accolte e l’atmosfera spesso si surriscalda.

Nessuna parte politica ne parla, nessun amministratore sembra interessato, nessuno va a bussare dal Direttore Sanitario dell’ASP a chiedere spiegazioni e ottenere soluzioni.

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