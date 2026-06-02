A Comiso i nostri rubinetti senza acqua e l’incubo di Iblea Acque

Comiso – Gent.le redazione Ragusanews,

non ho mai pensato di dovermi rivolgere a voi per una cosa del genere.

Vi scrivo da Comiso, da contrada Bellona. Lo specifico perché purtroppo noi abitanti delle campagne siamo spesso e volentieri fanalino di coda. Stavolta il disservizio riguarda l’erogazione dell’acqua. Rubinetti chiusi da venerdì 29 maggio. Oggi è lunedì 1 giugno e ancora niente acqua. Ieri (domenica 31 maggio) ho contattato il numero delle urgenze di Iblea Acque al quale ha risposto un gentile impiegato che mi ha detto di richiamare stamattina con numero codice cliente alla mano e fare la segnalazione perché le autobotti sarebbero state a Comiso stamattina. Alle 8.30 mi metto al telefono ma non c’è modo di parlare con nessuno; riesco a fare comunque la segnalazione inserendo i miei dati anagrafici ecc. Riprovo a chiamare diverse volte ma non risponde nessuno. Aspetto ancora ma non arriva l’autobotte. Finalmente all’ennesima telefonata (sono le 18 dell’1 giugno) risponde qualcuno che mi dice che non ha nessuna segnalazione. Inoltre chiedo perché manca l’acqua da così tanti giorni dato che nei vari canali di comunicazione non risulta l’avviso di un qualche guasto . Mi viene detto che il guasto ad una pompa è stato appurato poco tempo prima.

E che stanno provvedendo a sistemarlo.

Inoltre ci lasciamo con la promessa di un’autobotte. Sono le 20.35 ma dell’autobotte nemmeno l’ombra. Proviamo a richiamare Iblea Acque e con grande sorpresa qualcuno risponde. Colpo di scena…l’autobotte si è guastata! Domani sarà il 2 giugno e quindi dubito che qualcuno si disturberà a portarci l’acqua.

Siamo senza una goccia d’acqua!

Grazie Iblea Acque!

Mi auguro che pubblicherete la mia lettera anche per le altre persone che sono nella stessa nostra situazione. Saluti Stefania

© Riproduzione riservata