A Comiso il ladro caduto nel terrazzo dal cielo

Comiso – Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso ha denunciato un cittadino di 25 anni, di origini rumene per violazione di domicilio e possesso di oggetti atti ad offendere. Inoltre, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, gli è stata notificata la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto risultato irreperibile presso il proprio domicilio, dove era sottoposto agli arresti domiciliari.

La vicenda ha avuto inizio quando un cittadino ha richiesto l’intervento della Polizia, avendo trovato un uomo sconosciuto sul proprio terrazzo. L’intruso, che lamentava forti dolori a un piede – verosimilmente dovuti a una caduta – non ha fornito una valida giustificazione per la sua presenza.

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha dichiarato di essersi rifugiato lì perché inseguito da ignoti intenzionati a fargli del male. È stato quindi accompagnato in ambulanza all’ospedale di Vittoria, dove ha ricevuto le cure del caso.

Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.

Considerata la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare e la sua irreperibilità, la Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Ragusa.

Dopo le cure ospedaliere, il soggetto è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa.

