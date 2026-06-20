A Comiso la musica come visione: Giovanni Caccamo incanta il pubblico de “L’ingegnere di Babele”. L’omaggio a Bufalino

Comiso – Una serata di intensa suggestione ha avvolto ieri il Loggiato piazza delle Erbe a Comiso che, sospeso tra parola, musica e pensiero, ha accolto Giovanni Caccamo e il suo tour “L’alba dentro l’imbrunire”, appuntamento della sesta edizione del festival “L’ingegnere di Babele”, promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino. Accompagnato dalla Sicily Orchestra diretta da Luigi Sferrazza, il cantautore siciliano ha offerto al pubblico un vero e proprio viaggio narrativo ed emotivo, in cui i brani del suo repertorio si sono intrecciati alle composizioni firmate per altri interpreti, trovando nuova forma e nuova ampiezza nella dimensione sinfonica. Particolarmente intenso il momento dedicato all’omaggio a Franco Battiato, figura centrale e imprescindibile nel percorso artistico di Caccamo, evocato non solo come maestro, ma come presenza viva e guida poetica di una visione del fare musica.

La scrittura di Giovanni Caccamo si muove sul confine tra interiorità e sguardo sul mondo, tra fragilità e tensione ideale, sempre alla ricerca di un linguaggio capace di dare forma all’invisibile. Una poetica che trova una naturale risonanza con l’universo letterario di Gesualdo Bufalino, cui il festival è dedicato, in un dialogo ideale tra musica e letteratura fondato sulla complessità del pensiero e sulla responsabilità della parola.

“L’ingegnere di Babele” torna domani, domenica 21 giugno alle ore 21, con il noto attore Fabio Triano protagonista dello spettacolo gratuito “Il Dio bambino”, monologo scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini e diretto da Giorgio Gallione.

Organizzato dalla Fondazione Gesualdo Bufalino, il festival “L’ingegnere di Babele” è realizzato con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di Agriplast SpA di Vittoria e di SAC Aeroporto di Catania. Informazioni sui canali social e sul sito della fondazione.

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