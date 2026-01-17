A Donnalucata sul Piaggio 125 rubato

Scicli – Nel corso di un servizio di perlustrazione i Carabinieri della Stazione di Donnalucata si sono accorti che uno scooter Piaggio 125, con due persone a bordo, alla loro vista ha improvvisamente cambiato strada ed ha cercato di dileguarsi. La pattuglia ha subito fatto inversione ed ha velocemente raggiunto il mezzo sottoponendolo a controllo. Dalla verifica del numero di telaio è emerso che il mezzo risultava essere stato rubato a Ispica e sullo stesso era stata apposta la targa di un altro ciclomotore. La persona alla guida, un 29enne tunisino residente a Scicli, è stato denunciato per ricettazione ed il mezzo è stato restituito al proprietario.

