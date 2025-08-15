A Giarratana vince la sagra una cipolla di 2 chili e 100 grammi

Giarratana – Giarratana si è vestita a festa dal 12 al 14 agosto per celebrare la cipolla bianca nella 45ª edizione della Sagra della Cipolla.

Per tre giorni le strade del borgo ibleo sono state animate da stand gastronomici, degustazioni di piatti tipici a base di cipolla, spettacoli e intrattenimenti per grandi e piccoli. Il profumo intenso e dolce della cipolla di Giarratana ha avvolto le piazze e le vie principali diventando il filo conduttore di un evento che unisce tradizione e gusto.

Uno dei momenti più attesi è stata la premiazione della “cipolla più pesante”, che ogni anno incorona i produttori più abili e fortunati.

Sul podio di quest’anno:

• 1° posto: Fagone – 2,155 kg

• 2° posto: Agrilia – 1,992 kg

• 3° posto: La Collina degli Iblei – 1,885 kg.

