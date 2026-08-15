Cronaca
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15/08/2026 15:00

A Linguaglossa, sull’Etna, la terra trema: terremoto di magnitudo 3.9. L’asfalto si spacca

Il sisma ha provocato una frattura lungo la strada tra il rifugio Brunek e lo chalet Clan dei Ragazzi.

di Redazione

Linguaglossa, Catania -Scossa di magnitudo 3.9 oggi, 15 agosto alle ore 12:24, con epicentro a 7 km a ovest di Linguaglossa (CT), in zona Etna, registrata dall’INGV.

Paura tra la popolazione, il sisma è stato avvertito distintamente nei comuni pedemontani.

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Secondo le prime segnalazioni, si sarebbero verificati danni a una strada (Mare Neve) nella zona dell’epicentroSono in corso le verifiche da parte dei tecnici.  Il sisma ha provocato una frattura lungo la strada tra il rifugio Brunek e lo chalet Clan dei Ragazzi che sono stati sgomberati per precauzione.

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