A Marina di Ragusa i pesciolini mordono

Ragusa – Gentile Ragusanews,

domenica mattina ho trascorso la mia giornata di mare a Marina di Ragusa e volevo segnalare un fenomeno non nuovo e che negli ultimi anni avevo notato anche in altre spiagge del ragusano. I pesciolini mordono le estremità inferiori degli umani forse scambiando la pelle per nutrimento.

È un fatto che la tropicalizzazione del nostro clima e del nostro mare porta questi pesciolini a frequentare le polle d’acqua dove i bagnanti cercano refrigerio e senza alcuna paura di avvicinarsi agli umani si avvicinano a noi scambiando le cellule morte della pelle o le micro-lesioni per nutrimento.

Nelle zone affollate, la presenza costante di bagnanti e l’abitudine spingono gli esemplari più giovani ad avvicinarsi. Con le acque caldo il fenomeno è in aumento.

Ho fatto più di un sobbalzo!

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