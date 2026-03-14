A Marina di Ragusa il ladro col casco stacca la luce per provocare il blackout nel quartiere. VIDEO

Ragusa – A pubblicare il video delle immagini di videosorveglianza pubblica è il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

“Qualche giorno fa ho parlato dell’importanza della videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti e di come la stiamo potenziando.

L’utilità di continuare a migliorare questo aspetto, che negli ultimi anni abbiamo a più riprese finanziato, è ovviamente legata anche a motivi di sicurezza.

Un esempio è il “furbo” che di certo si riconoscerà in questo breve estratto video.

Il soggetto in questione infatti continua a forzare un quadro elettrico e periodicamente toglie la corrente in una zona di Marina così da renderla buia per i suoi scopi.

Questo e altri video, in versione integrale, sono già in possesso delle Forze dell’Ordine”.

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