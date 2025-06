A Marina di Ragusa il malvezzo di portare i cani a fare i bisogni nelle case altrui

Ragusa – Nella località balneare di Marina di Ragusa, la perla del ragusano, continuano ancora episodi di inciviltà e mancanza di rispetto delle regole.

Siamo un gruppo di cittadini che lamentano come si possano imbrattare muri e marciapiedi con escrementi ed urina dei cani. In estate poi si propaga questo fetore e non serve a nulla passare candeggina, se ripetutamente si sporcano muri e marciapiedi. Si chiede il buon senso di portare i cani dove è possibile e non davanti le abitazioni. Speriamo di ricevere una risposta positiva al dilagare di questo malcostume di pensare che tutto ciò che non è nostro non ci riguarda.

Purtroppo non ci sono sanzioni, perché non c è nessun controllo, e anche a Ragusa dilaga questo andazzo: cani che lasciano escrementi con proprietari che lasciano fare e non raccolgono niente.

Chiediamo al signor Sindaco di intervenire anche in questa che sembra una questione di poco conto, ma che dà l’impronta del tenore di una città, al quinto posto per qualità dell’aria e la qualità della convivenza civile a quale posto ci colloca?

