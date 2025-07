Condividi "A Marina di Ragusa nessun atto vandalico all’auto in spiaggia, ha fatto tutto il proprietario!" sui social

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

Mi chiamo Toti e desideravo rettificare il vostro articolo riguardante l’auto in piazza Dogana perché è completamente errato.

Il soggetto proprietario dell’auto si è imbrattato la macchina da solo e si è buttato sulla spiaggia e ha chiesto aiuto al gruppo di ragazzi! Lui era alterato e non era in grado di guidare e i ragazzi non si sono resi conto del pericolo che correvano! Da lì a definirli vandali ce ne vuole…

Allego foto precedente all’episodio.

