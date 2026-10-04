A Militello Val di Catania il progetto di un Museo dedicato a Pippo Baudo

Militello Val di Catania – Di Militello in Val di Catania è sindaco Giovanni Burtone. E primo firmatario di un disegno di legge presentato all’Ars per istituire un museo dedicato a Pippo Baudo nella cittadina del Catanese che gli ha dato natali. Il ddl – dal titolo Iniziative volte alla promozione della conoscenza e alla tutela della memoria di Pippo Baudo – è stato presentato dal gruppo del Partito democratico ed è già stato assegnato per l’esame alla quinta commissione.

Nell’intenzione del sindaco, già eurodeputato, il Museo avrà lo scopo di «raccogliere, conservare, studiare ed esporre le testimonianze artistiche, i cimeli, i documenti e i materiali audiovisivi legati alla vita e all’attività di Pippo Baudo. E di essere luogo di promozione di rassegne e iniziative volte alla tutela della memoria della sua persona».

Sarà il Comune a dovere provvedere all’allestimento, alla catalogazione delle collezioni e alla dotazione di personale e attrezzature necessarie al funzionamento del museo. Stando al progetto presentato, l’assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana dovrà autorizzare, per il 2027, una spesa di 100mila euro per organizzare degli eventi. Il sito dove allocarlo sarà scelto dal Comune con la Sovrintendenza di Catania.

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