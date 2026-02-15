A Modica il cimitero abusivo delle macchine

Modica – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un uomo di 56 anni, residente a Modica, per i reati d’inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno individuato, all’interno di una cava dismessa di pietra calcarea estesa per oltre 4.000 metri quadrati, una discarica abusiva occultata dalla fitta vegetazione circostante. All’interno dell’area sono state rinvenute carcasse di auto, moto e camion, fusti contenenti olio esausto, materiale sanitario e plastica in avanzato stato di deterioramento.

Gli accertamenti sono stati effettuati congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco, dell’ARPA, della Polizia Provinciale e del Comune di Modica. Le verifiche hanno evidenziato che la zona interessata risulta a rischio d’infiltrazioni nella falda acquifera. Per tale motivo sono stati prelevati campioni di terreno e materiale al fine d’accertare l’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Al proprietario del terreno è stato inoltre intimato il ripristino dei luoghi mediante un intervento di bonifica. L’uomo, identificato quale responsabile dell’area, è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

© Riproduzione riservata