A Modica il cinema torna in centro storico con il “Piccolo Moderno”

Modica – Sono le persone a rendere i luoghi degli spazi di senso, a investire in un’idea e a muoversi affinché questa diventi reale possibilità, alle volte ritrovando nella memoria collettiva quelle tracce che possano essere radici per il presente.

Dopo tanti anni di assenza, il cinema torna in piazza Matteotti, negli spazi di quel che era conosciuto come “il Moderno”, oggi Auditorium Pietro Floridia.

A raccogliere questa eredità, restituendole una nuova prospettiva, sarà il Piccolo Moderno, il nuovo progetto cinematografico promosso da Novecento Srl, la società guidata da Michele Avveduto, che ha cura e visione del Nuovo Cineteatro Aurora di Modica, del Nuovo Cineteatro Italia di Scicli e dell’Auditorium N. Ragusa di Marina di Modica.

Una scelta culturale e una dichiarazione di fiducia nei confronti di una città e del presente, tutt’altro che semplice, che questa sta attraversando.

Difronte a difficoltà e preoccupazioni collettive, riportare il cinema in centro storico vuol dire provare a immaginare nuove occasioni di frequentazione, incontro e partecipazione. Significa invitare cittadini e cittadine, turisti e chiunque voglia, a tornare a vivere piazza Matteotti, a scegliere di fermarsi, a concedersi il tempo di un film, nella sua dimensione di esperienza individuale e al tempo stesso condivisa.

Il Piccolo Moderno nasce con una vocazione precisa: ampliare l’offerta cinematografica del territorio, puntando su una programmazione pensata per tutti e tutte.

Una prospettiva intergenerazionale, una proposta che si inserisce nella visione culturale già portata avanti da Novecento Srl attraverso le sue sale, con un lavoro attento alla qualità della programmazione, alla valorizzazione del cinema e alla costruzione di un rapporto vivo con il pubblico.

«Sono soddisfatto del risultato raggiunto insieme all’Amministrazione comunale, alla Fondazione Garibaldi e al Comitato per il Centro Storico – dichiara Michele Avveduto – il Piccolo Moderno completa in modo naturale il sistema di sale che Novecento già gestisce.

Con questa nuova sala potremo ampliare in modo significativo l’offerta cinematografica, rispondendo al fatto che oggi molti titoli restano fuori dalla nostra programmazione a causa delle clausole di esclusiva nel noleggio di alcuni film, con il Piccolo Moderno potremo superare questo limite e raggiungere un pubblico più ampio. La sua proposta sarà improntata al cinema d’autore e alle famiglie, per offrire una scelta di qualità a tutte le generazioni.

Ci auguriamo che questo progetto possa segnare la rinascita del centro storico, un patrimonio che molti ci invidiano e che merita una nuova stagione di rivitalizzazione sociale ed economica. Il cinema può essere un motore di incontro, partecipazione e vita per il cuore della città».

La realizzazione del Piccolo Moderno è il risultato di un dialogo che ha saputo intrecciare istituzioni, realtà culturali e sensibilità del territorio.

Fondamentale la collaborazione con l’Amministrazione comunale, a partire dalla fiducia piena ricevuta da Maria Monisteri, sindaca di Modica e da Leandro Giurdanella, assessore allo spettacolo, la Fondazione Teatro Garibaldi e il suo sovrintendente Tonino Cannata, con l’impegno instancabile di Piera Ficili per il Comitato per il Centro Storico, e l’essenziale supporto degli sponsor privati, che hanno scelto fin da subito di credere nel progetto e di accompagnarne la nascita.

«Sono davvero felice di contribuire a questa nuova fase, al fianco dell’Amministrazione, della Fondazione e del Comitato, con l’impegno e la passione che da sempre guidano il nostro lavoro – prosegue Avveduto – un ringraziamento sincero va anche agli sponsor privati che hanno a cuore questa nuova apertura e che hanno scelto di credere nel progetto. Il loro sostegno sarà fondamentale e li presenteremo progressivamente, condividendo con la città il contributo di ciascuno».

L’Auditorium Pietro Floridia continuerà a mantenere la propria funzione, arricchendosi della possibilità di ospitare anche la programmazione cinematografica. Non una sostituzione, dunque, ma un ampliamento delle opportunità culturali offerte alla città, attraverso una nuova funzione che restituisce centralità a un luogo già destinato alla cultura.

L’apertura del Piccolo Moderno è prevista indicativamente nel periodo natalizio

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