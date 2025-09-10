A Modica il nuovo anno scolastico si apre all’insegna della pace

Modica – È iniziato ieri il nuovo anno scolastico all’Istituto Comprensivo “Santa Marta – Emanuele Ciaceri” di Modica, con una cerimonia che ha posto al centro valori universali come la solidarietà, la pace e la cittadinanza attiva.

L’avvio delle lezioni è stato segnato da un momento di profonda riflessione: studenti e insegnanti hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare tutti i bambini vittime delle guerre, un gesto semplice ma carico di significato che ha unito la comunità scolastica in un pensiero collettivo rivolto alle situazioni internazionali più drammatiche.

A seguire, sul sagrato della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, si è tenuto un concerto che si è trasformato in una vera e propria lezione di educazione civica all’aperto. Musica e parole hanno intrecciato i temi dell’integrazione, della solidarietà e della cittadinanza attiva, offrendo agli studenti un’occasione per comprendere come l’arte e la cultura possano essere strumenti di crescita civile e comunitaria.

© Riproduzione riservata