A Modica la donna col crack è una 46enne

Modica – Nei giorni scorsi i poliziotti hanno notato una donna modicana di 46 anni che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di dileguarsi verso la propria abitazione per eludere la controllo. Raggiunta tempestivamente dagli agenti prima che potesse disfarsi di alcune dosi di crack, ha opposto una forte resistenza provocando lesioni agli operatori intervenuti.

Trattenuta e riportata alla calma, il controllo è stato esteso alla sua abitazione. La perquisizione, eseguita con il prezioso supporto del cane antidroga, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di crack e materiale vario destinato al porzionamento e al confezionamento delle dosi.

La quarantaseienne è stata quindi tratta in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Per i medesimi fatti è stato altresì deferito in stato di libertà il compagno convivente, fatta salva la presunzione di innocenza fino al definitivo giudizio.

Nel medesimo contesto operativo, i controlli sono stati estesi alla residenza di un quarantacinquenne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito della perquisizione presso il suo domicilio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 19,39 grammi di hashish. E per tale motivo è stato segnalato all’Aautorità giudiziaria.

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