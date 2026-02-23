A Niscemi arriva a sopresa il presidente Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato fra gli sfollati

Niscemi, Caltanissetta – Visita a sorpresa, questa mattina, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Niscemi. Il Capo dello Stato è atteso nella tarda mattinata nel piccolo comune colpito dalla frana e, prima dell’arrivo, effettuerà un sorvolo in elicottero sull’area interessata dall’evento. La permanenza sarà brevissima. Mattarella incontrerà il sindaco, Massimiliano Conti, per un aggiornamento sul quadro della situazione. Al termine, il Presidente lascerà Niscemi per dirigersi a Palermo, dove nel pomeriggio parteciperà alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, in programma al Teatro Massimo.

In un paesaggio sospeso tra silenzio e incredulità, il Capo dello Stato è sui luoghi del disastro, fino a pochi metri dall’immagine simbolo della tragedia: una Ford Fiesta del 2002 rimasta incastrata a metà tra un garage e l’orlo della voragine, come sospesa nel nulla. È la fotografia di un paese che, nel giro di poche ore, ha visto cedere la collina su cui poggia e cambiare per sempre la propria fisionomia. La presenza del Presidente nella città “che frana” assume il valore di un gesto concreto di prossimità istituzionale: un richiamo all’unità nazionale che si manifesta, innanzitutto, nei luoghi della massima fragilità.

© Riproduzione riservata