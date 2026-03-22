A Pontida i funerali di Umberto Bossi, cori contro Salvini: “Molla la camicia verde, vergogna”

Bergamo – Un grande applauso dei militanti e il coro, ‘Bossi, Bossi. Grazie Umberto’, ha accolto il feretro del fondatore della Lega arrivato all’abbazia di San Giacomo a Pontida per l’ultimo saluto, accompagnato dal suono delle cornamuse. Sulla bara fiori bianchi e la bandiera della Lega con il sole delle Alpi.

“Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. È questo il coro che hanno scandito centinaia di militanti della Lega al termine del funerale. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha detto al microfono, “per cortesia” per placare i militanti e consentire al parroco di recitare l’eterno riposo. Al termine della cerimonia anche cori “Padania libera “, sono stati scanditi più volte.

“Secessione, secessione”, è il grido che hanno scandito i militanti della Lega sulla piazza dell’abbazia di San Giacomo a Pontida all’arrivo della premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio che è arrivata con il vicepremier Antonio Tajani è stata accolta da qualche applauso prima di entrare in chiesa.

“Molla la camicia verde, vergogna”, hanno urlato a Matteo Salvini alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso da Roberto Castelli, mentre il leader della Lega saliva i gradini dell’abbazia di San Giacomo. Il segretario si è presentato ai funerali indossando una camicia verde.

Sul sagrato si sono fermati Giancarlo Giorgetti, con la cravatta verde, Matteo Salvini in camicia verde e cravatta scura, Luca Zaia e Attilio Fontana, ai quali la piazza dei militanti ha tributato un applauso. Al suo arrivo Zaia si è abbracciato con Giorgetti. Presenti anche il ministro Roberto Calderoli, il capogruppo alla Camera Roberto Molinari, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti. Alle esequie anche l’ex ministro Roberto Castelli che la folla dei militanti ha salutato con un applauso. Tra i presenti anche l’ex parlamentare europeo Mario Borghezio, con il fazzoletto verde al collo.

Castelli: ‘Tradita l’eredità di Bossi, la Lega di oggi è un’altra cosa’

“Quella di Bossi è una eredità tradita. Mi auguro che la giornata di oggi possa essere un punto di partenza per quel popolo della Lega che non si riconosce più nella politica centralista di questo nuovo partito, che è un’altra cosa. Una giornata molto triste ma anche di speranza”. Lo afferma Roberto Castelli, promotore del Partito Popolare del Nord. “C’è una questione settentrionale da riprendere in mano con più vigore – aggiunge Castelli – La Lega di Salvini non è la Lega che si vede qui oggi, è un’altra cosa. Ha mantenuto il nome, ma solo quello”.

L’abbraccio verde dei militanti

“Era il mio idolo fin da bambino Bossi – spiega Alessio, che a 28 anni è assessore di un comune in provincia di Venezia e coordina la Lega giovani del territorio -. Lui è il motivo per cui faccio politica, ho deciso di farla guardando un suo discorso da Pontida. L’ho sentito parlare e il suo carisma mi ha trascinato, ho fatto la prima tessera della Lega a 15 anni. Non potevo non esserci, un vero leghista oggi è presente, per dire grazie a Umberto”. “Bossi, Bossi. Padania libera”. È il coro che viene scandito nella piazza. Su una facciata dell’abbazia è stato appeso lo striscione con la scritta, ‘Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi’, della sezione di Pontida della Lega.

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