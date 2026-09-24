A Pozzallo la prolunga distesa lungo il marciapiede alimenta l’ambulanza

Pozzallo – Una prolunga elettrica che attraversa il marciapiede per consentire l’alimentazione dell’ambulanza del 118 in sosta. È la situazione che si registra in via Rapisardi, nella sede del PTE di Pozzallo, dopo l’abbattimento della tettoia sotto la quale sostava il mezzo di emergenza.

La struttura era stata danneggiata e abbattuta accidentalmente da un camion durante una manovra. Da allora, secondo quanto segnalato, non sarebbe stato ancora realizzato un intervento definitivo per ripristinare e mettere in sicurezza l’area destinata alla sosta dell’ambulanza.

Il risultato è una situazione quantomeno paradossale proprio davanti a un presidio sanitario. Per garantire l’alimentazione elettrica necessaria al mezzo del 118 durante la sosta, gli operatori sono infatti costretti a utilizzare una prolunga che dall’edificio raggiunge l’ambulanza attraversando il marciapiede.

Una soluzione di fortuna che pone un evidente problema di sicurezza: quel tratto è utilizzato dai pedoni e, soprattutto, dalle persone che quotidianamente raggiungono il PTE per necessità sanitarie, comprese persone anziane o con difficoltà motorie.

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