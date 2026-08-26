A Pozzallo la spazzatura come elemento di arredo urbano

Pozzallo – Buongiorno Ragusanews,

Sono un turista Siciliano ma residente da tempo in Piemonte.

Da 10 giorni sto in una casa prossima alla Spiaggia del Bove Marino. Nulla da dire della Spiaggia caratterizzata da sabbia fine e del mare pulito. A dispetto del caldo la zona è sempre ventosa. La spiaggia è pulita e vi sono anche 4 contenitori per la raccolta differenziata.Nei giorni trascorsi in spiaggia ho avuto modo di constatare quanta ignoranza e noncuranza alberghi in una certa quantità di gente che frequenta questi luoghi.

Ho segnalato la presenza di rifiuti più volte alla Polizia Municipale e tramite diversi messaggi di posta elettronica inoltrati al Sindaco di Pozzallo, all’ufficio protocollo ed al servizio ecologia. Probabilmente i messagi sono stati letti ma nessuno si è degnato di rispondere scusandosi per il tempo da me perso.

Per finire tutto il lungomare che da Pozzallo porta a Santa Maria del Focallo meriterebbe la presenza della figura mitologica dello spazzino e la macchia mediterranea un po’ di amore da chi governa.

Tutte queste delicatessen mancano e trovi discariche a pochi metri dal supermercato.Davvero deludente.

Chiudo il messaggio allegando la foto che ritrae due grossi sacchi di rifiuti all’imbocco di via degli Aranci: qualcuno ha scritto “questa non è una discarica” ma evidentemente il caso è cronico.

Luciano Arena

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