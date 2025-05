A proposito dell’assunzione di medici non obiettori di coscienza in Sicilia

Chiedo cortesemente di replicare alla notizia relativa all’assunzione di medici non obiettori in Sicilia.

Come gioire della scelta della regione Sicilia di voler assumere esclusivamente medici non obbiettori per garantire ai Siciliani di abortire con buona pace delle coscienze. Che fine ha fatto il giuramento di Ippocrate che impone ai medici atti e procedure rispettose dell’uomo e della vita? Come può un medico che ha la missione di soccorrere chi è in pericolo di vita e nella triste sofferenza svuotare il grembo di una donna della vita stessa di cui lei e portatrice? Ho conosciuto un medico che ha praticato aborti piangere calde lacrime per quello che aveva visto e fatto!

Nessun medico secondo il mio parere è felice di praticare l’aborto, è moralmente e deontologicamente contrario a tutto ciò che lo ha portato a scegliere questa professione . Sono fermamente convinta che l’aborto segna nel profondo della propria anima non solo la donna che lo subisce ma anche i sanitari che lo praticano e favoriscono: medici ,infermieri, psicologi, assistenti sociali e magistrati che autorizzano le minorenni che lo richiedono. Non è una questione di essere credenti o non

credenti, è una questione morale!

Nessun uomo e nessuna donna di buon senso può concepire la soppressione di una vita e il feto è una VITA!

Mi auguro soltanto che con la grande carenza di ginecologi di cui soffre il nostro sistema sanitario , non se ne trovi neanche uno disposto a barattare la propria coscienza per trenta sporchi denari.

Dott.Isabella Di Giovanna, psicologa Taranto

Comitato “Pro-life insieme”