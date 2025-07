A proposito dell’ordinanza antibivacco a Marina di Ragusa

Ragusa – Buonasera. Gentile Direttore di Ragusanews, scrivo a integrazione di quanto si è discusso nei giorni scorsi in merito ai rifiuti lasciati in giro dai ragazzi a Marina di Ragusa.

“E’ risaputo che ogni situazione può essere vista da varie angolazioni con relative argomenti a favore di una tesi o dell’altra”.

La foto evidenzia lo stato in cui versa Via Vietri, a Marina.

Cosa dobbiamo pensare? Che i ragazzi di oggi hanno bisogno di tempo per recepire e interiorizzare i messaggi ? Oppure che continuano a bere impunemente e a lasciare in giro i rifiuti con emerita noncuranza?

Eppure nel recente commento del Sindaco, in merito alla sua ordinanza antibivacco viene specificato che “…si può bere nei locali, non per strada e lasciare le bottiglie in giro”. Allego anche la foto con le cannucce, bicchieri e bottiglie di plastica.

Grazie

© Riproduzione riservata